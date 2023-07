Russische Flotte soll jetzt Häfen-Blockaden planen

Putin äußerte Verständnis und versprach, Lieferungen an bedürftige Länder sicherzustellen. Russland sei „ohne jeden Zweifel“ in der Lage, „ukrainisches Getreide auf kommerzieller Basis und kostenfrei zu ersetzen, zumal wir dieses Jahr eine weitere Rekordernte erwarten“, sagte der Staatschef. Am Donnerstag und Freitag ist in St. Petersburg ein Russland-Afrika-Gipfel mit Dutzenden Teilnehmerstaaten geplant.