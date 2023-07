Nötige Schritte für Getreidetransport festgelegt

Daraufhin hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj um ein internationales Treffen gebeten. Der NATO-Rat kam am Mittwoch zum ersten Mal auf Ebene der ständigen Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedstaaten in Brüssel zusammen. Er soll den Austausch in Krisensituationen ermöglichen und eine engere Zusammenarbeit mit der Ukraine ermöglichen.