„Getreide-Korridor“ durch rumänische Gewässer?

Auch der ukrainische Botschafter in der Türkei, Wasyl Bodnar, sagte dem öffentlich-rechtlichen ukrainischen Sender Suspilne am Mittwochabend, dass Kiew mittlerweile einen „Getreide-Korridor“ über die rumänischen und bulgarischen Hoheitsgewässer in Betracht ziehe. Seinerseits hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuletzt gefordert, die Exporte auch ohne Zustimmung Russlands in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und der Türkei fortzusetzen.