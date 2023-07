SPÖ sagt jetzt schon ÖVP und KPÖ den Kampf an

Für die SPÖ-Schlappe bei den Landtagswahlen ist laut Auinger das Protestverhalten der Wähler verantwortlich. Aber: „2024 werden die Wahlen sicher nicht mehr so starke Proteswahlen werden wie es heuer der Fall war“, prognostiziert der Bürgermeister-Vize. „Wir wurden für Dinge abgestraft, für die wir nichts können.“ Und das Ergebnis der Landtagswahl könne nicht 1:1 auf die Stadt umgelegt werden. „Wir positionieren uns in der Stadt als ganz klares Gegengewicht zu Schwarz-Blau im Land“, lautet der Plan der Stadt-SPÖ. Damit will man die Wahlen gewinnen. Auch Landespartei-Geschäftsführer Gerald Forcher bekräftigt den Angriffsmodus der SPÖ: „Wir werden nichts dem Zufall überlassen.“ Der Wahlkampf der Stadt-Sozialdemokraten ist damit offiziell eröffnet.