Lenker nach Attacke: „Steige nie wieder in Bus“

„Sie hat mich immer wieder angespuckt und geschlagen“, erinnert sich Robert Mair zurück an den letzten Tag in seiner Karriere als Buslenker in einer Tiroler Stadt. „Ich bin losgefahren, die Frau wollte noch mit. Sie hat dann mit Schmackes gegen die zweite Bustüre geschlagen.“ Als sie dann noch gegen die Bustüre getreten habe, hielt Mair an und stieg aus. „Da wurde mir plötzlich ein Fahrrad entgegen geschossen.“