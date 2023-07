Steirischer AMS-Chef kritisiert Bildungskarenz

Frauen verlängern Elternkarenzen

In der Steiermark sind 80 Prozent derjenigen, die in Bildungskarenz gehen, Frauen. „Die Hälfte davon war direkt davor in Elternkarenz, nutzt dieses Instrument also, um länger beim Nachwuchs zu bleiben und sich weiterzubilden.“ Wichtig sei dabei zu betonen: „Das ist rechtmäßig und nicht verboten oder problematisch.“ Knapp mehr als die Hälfte der Karenzierten kehrt nach der Auszeit übrigens nicht mehr zum Arbeitgeber zurück. Und ebenso die Hälfte verdient danach über zehn Prozent mehr als davor.