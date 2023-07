Was Firmen verschmähen, bleibt Wohnungssuchenden

Wohnungen in „B- und C-Lagen“ finden Abnehmer, Büros nicht

„Büroflächen in B- und C-Lagen sowie ,Inselstandorte‘“ ließen sich immer schlechter verkaufen, heißt es in dem Report. „Um Leerstände zu vermeiden, werden Büros in weniger bevorzugten Gebieten zunehmend in Wohnungen umgewandelt und somit dem Markt entzogen“, konstatiert Büro-Immobilien-Experte Steven Bill Scheffler.