„Die Menschen sind ergriffen“

Terrorismus

„Die Menschen sind meines Erachtens weniger fasziniert, sondern ergriffen von dem, was bei uns in der Sendung passiert“, ist sich der ehemalige Eiskunstläufer sicher. Ist er selbst schon mal Opfer eines Verbrechens geworden? „Ich hatte bisher Glück. Das Einzige, was mir mal widerfahren ist, war eine Verwechslung. Das war in der Hochzeit des RAF-Terrorismus 1978. Da hatte man mich am Flughafen in Düsseldorf festgenommen, weil man mich mit Christian Klar - einem Terroristen - verwechselt hatte.“