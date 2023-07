Gewitterzelle in Kärnten „war ein Streifschuss“

370 gemessene Blitze und weitere Gewitter

Aber weiteres schlechtes Wetter ließ nicht lange auf sich Warten. Schon am Dienstagmorgen zog die dritte Gewitterfront in kürzester Zeit über den Süden Österreichs. Gegen 6.30 Uhr hagelte es bereits in Mittelkärnten. Feuerwehren mussten bisher aber kaum ausrücken. Am Abend zuvor hatten heftige Blitze den Kärntner Nachthimmel erleuchtet, laut GeoSphere Austria sollen es sogar 370 Blitze in Kärnten gewesen sein. "Viel härter hat es aber die südlichen Nachbarn getroffen! Für Kärnten war das gestern ein Streifschuss!“