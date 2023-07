Unwetter: Kein Aufatmen für die Feuerwehren

Sie stehen seit Tagen im Einsatz, auf Alarmbereitschaft und es kann auch weiterhin nicht Entwarnung gegeben werden. Auch am Donnerstag kämpften unzählige Feuerwehrleute gegen Wassermassen, Überschwemmungen, überflutete Keller, umgestürzte Bäume vor allem in St. Veit, Villach, Wolfsberg, Feldkirchen, Klagenfurt-Land sowie Völkermarkt an.