Neue Idee: Um fünf Euro gegen Unwetter versichern?

Noch ist unklar, wie hoch die Schäden nach den verheerenden Unwettern in mehreren Bundesländern sind - und die Serie an Stürmen, Starkregen und Hagel wird in diesem Sommer wohl noch weitergehen, befürchten Meterologen. Viele Menschen sind mit Aufräumarbeiten beschäfigt. Und bangen gleichzeitig um die Kosten.