„Game over“: Großer Schlag gegen Mafia in Italien

„Blutiger Mafia-Krieg“

Die Clans der sogenannten Mafia in Foggia hätten sich in einem „blutigen Mafia-Krieg“ um die Vorherrschaft und die Kontrolle illegaler Geschäfte gegenübergestanden, teilte die Polizei in der etwa 130 Kilometer von Bari entfernten Stadt am Montag mit. Die Clans kontrollieren den Drogenhandel aus Albanien und lukrieren auch mit Erpressungen Millionen.