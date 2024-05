Die Renaissance der guten, alten Postkarte

„Das Wetter ist schön, das Essen gut, wir sind jeden Tag im Meer schwimmen.“ Ein jeder kennt sie. Die meist oberflächlichen Sätze, die wir in längst vergangenen Urlauben an Adriastränden oder von griechischen Inseln aus an Verwandtschaft und Freunde versendeten. Einige der vergilbten Ansichten von Hotelanlagen und überlaufenen Ortskernen kleben noch immer an Österreichs Kühlschränken und Pinnwänden, die meisten wurden längst im Altpapier entsorgt.