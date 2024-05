Vasseur sicher: „Das wird der Schlüsselfaktor“

Jetzt sei es an der Zeit, die Entwicklung zu beschleunigen, so Vasseur: „Es geht darum, dass wir jetzt die letzten Hundertstel jagen. Es geht nicht mehr um ein Upgrade, das fünf Zehntel bringt. Das bedeutet, dass man auch sicher sein muss, dass das, was man mitbringt, funktioniert. Das wird der Schlüsselfaktor für die nächsten paar Rennen sein.“ Die Meisterschaft sei in diesem Jahr dermaßen eng, dass ein oder zwei Wochenenden alles auf den Kopf stellen könnten, ist sich der Ferrari-Teamchef sicher.