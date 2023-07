Wie fremde Tierarten Wien erobern

Mit dem Klimawandel und der Globalisierung gehen auch Tiere auf Reisen und erschließen neue Lebensräume. Manchen tierischen Wien-Besuchern gefällt es so gut, dass sie dauerhaft hier bleiben - nicht alle sind willkommen. Die „Krone“ hat eine Reihe an Tieren aufgelistet, die in der Stadt ein neues Zuhause gefunden haben. Indes zeigt ein schwerer Schiffsunfall auf der Donau, der vor Jahren von einem Biber verursacht wurde, Gefahren auf. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.