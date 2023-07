So hält das Urlaubsgefühl im Alltag länger an!

„Statt montags erst mittwochs wieder in die Arbeit starten“

Wer wieder sanft in den Joballtag hineingleitet, hat mehr vom Urlaub! Tipps für mehr Erholung, Lebensqualität und -freude. „Kommen Sie am besten statt am Montag am Mittwoch aus dem Urlaub retour. So wartet nicht gleich eine ganze Arbeitswoche auf Sie“, rät Leadership Coach und Persönlichkeitstrainer Kilian Christanell.