„Meerjungfrau“ aus Wien holt WM-Silber

Flossenschwimmen ist eine eher unbekannte Schwimmsportart. In Österreich hat sich die Disziplin in den 1970er Jahren verbreitet, mittlerweile gibt es hierzulande zwölf Vereine. Mit ihrem Erfolg bei der Weltmeisterschaft in Kairo rückt Anna Benigni die Randsportart jetzt aber ins Scheinwerferlicht.