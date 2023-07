Eine Garantin für die Nächstenliebe

Mehrfach die Woche düst Frau Johanna mit ihrem kleinen roten Fiat durch die Stadt. Der Wagen ist voll beladen mit Lebensmittelspenden, auf den freien Plätzen sitzen ihre zwei Hunde Schorschi und Cora. Mal packt sie im Notquartier der Caritas in Meidling mit an oder hilft im Chancenhaus des Arbeitersamariterbundes aus. „Ich helfe sehr gerne. Das hält mich fit, weil ich so auch ständig in Bewegung bin“, lacht die 82-Jährige. Anderen zu helfen ist für die rüstige Renterin jedoch selbstverständlich.