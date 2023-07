Nach Anzeige nun Arbeitsgruppe in Steyrer Spital

Mehrbelastung und Wartezeiten

Die Einteilung in lebensnotwendige, kritische, normale und nicht dringliche Behandlungen ist in Spitälern üblich. Allerdings führe das in Steyr „zu einer deutlichen Mehrbelastung der Dienstmannschaften und längeren Wartezeiten“, sagt Bankl. Eine Arbeitsgruppe soll die Notaufnahme nun neu organisieren. Ein erster Termin dazu fand bereits statt, ein weiterer folgt kommende Woche. Bis dahin ist und war auch bisher die Versorgung der Patienten sichergestellt, betont der ärztliche Direktor des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums in Steyr, Michael Hubich.