Ärzte in Steyr erstatten Anzeige wegen Überlastung

Die Situation im Spitalsbereich spitzt sich immer weiter zu: Im Klinikum Steyr in Oberösterreich hat das medizinische Team der Notaufnahme erstmals offiziell Anzeige wegen Überlastung erstattet. Es ist das erste Mal, dass so etwas in einem Krankenhaus der oberösterreichischen Gesundheitsholding passiert.