Gewalttäter muss nicht hinter Gitter

Drohungen über Drohungen

Der Grund für diesen Umstand ist leicht erklärt: „Der Mann ist nicht psychisch krank und auch nicht geistig behindert. Er hat ein Suchtproblem mit Alkohol und Drogen, und er hat die Taten fallweise unter Einfluss von Substanzen begangen“, erklärt der bekannte Gerichtsgutachter Reinhard Haller zu diesem Fall. Doch worum geht es in dem Prozess am Landesgericht Feldkirch eigentlich genau? Um verschiedene Straftaten im Oktober letzten Jahres. So droht der gelernte Koch seinem Chef am Telefon, er werde dessen Frau und Kinder töten.