Im Höllentempo rasen Schlepper über Grenze

Sportliche Pkw

Die Täter steigen von Kastenwagen vermehrt auf sportliche Pkw um, damit sie sich bei Kontrollen schneller aus dem Staub machen können. „Wieso können rücksichtslose Schlepperbanden ungestraft mit Vollgas durch unser Land rasen?“ Diese Frage stellen sich immer häufiger lokale Politiker. Die Polizei führt, so oft sie kann, weiterhin Schwerpunktaktionen durch. Die Einsatzkräfte sind jedoch eingeschränkt. Allein beim Bundesheer wurde die Zahl der Grenzschützer fast halbiert. „Dagegen muss etwas unternommen werden“, so der Appell an den Bund.