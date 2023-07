Aktueller Bericht zeigt: Chaos in Klinik Ottakring

Erinnern Sie sich noch an die Gangbettendiskussion? Kaum zu glauben: Denn die Zustände in den heimischen Kliniken scheinen sich noch mal verschlechtert zu haben. Denn mittlerweile sind auch Betten Mangelware. So „verschwinden“ in der Klinik Ottakring mittlerweile Patienten, und es fehlt an Personal und Material. Eine neue Überlastungsanzeige aus der Klinik zeichnet ein verheerendes Bild.