Ariana Grande datet jetzt verheirateten Vater!

„Sie haben es nicht geschafft, die Beziehung über die Pandemie hinaus aufrechtzuerhalten“, hieß es unter anderem in Bezug auf die Ehe von Sängerin Ariana Grande und ihrem nun Ex Dalton Gomez. Wie es scheint, wollen sich die Verflossenen auch nicht lange in Selbstmitleid suhlen und beide blicken schon nach vorne - oder immerhin in neue Gesichter.