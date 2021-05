Sängerin Ariana Grande hat heimlich geheiratet

Die Feier fand demnach im Garten von Grandes Villa in Montecito statt, der mit Hunderten von weißen und hellrosafarbenen Blumen geschmückt war. „Ari wollte simple und geschmackvolle Dekorationen, bloß nicht übertrieben“, so der Insider weiter. „Das Einzige, was beiden wichtig war, dass ihre engsten Familienmitglieder mit dabei waren und den besonderen Moment miterleben konnten.“