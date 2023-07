FTC gibt Widerstand gegen Activison-Übernahme auf

Nach rund eineinhalb Jahren ist Microsoft bei der größten Übernahme in der Videospiele-Branche am Ziel. Die US-Kartellbehörde FTC zog am Donnerstag ihre Klage gegen den 69 Milliarden Dollar (rund 62 Milliarden Euro) schweren Kauf von Activision Blizzard mit Spielen wie „Call of Duty“ zurück. Jetzt muss Microsoft noch die britische Wettbewerbsaufsicht CMA mit zusätzlichen Zugeständnissen überzeugen, ihr bisheriges Veto gegen den Deal zu revidieren.