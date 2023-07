NFL gibt grünes Licht für Verkauf von Washington

Fehlverhalten am Arbeitsplatz

Zugleich gab die NFL bekannt, dass Dan Snyder mit einer Strafe in Höhe von 60 Millionen Dollar (53,59 Mio. Euro) belegt wurde. Eine Untersuchung unter Leitung der ehemaligen Staatsanwältin Mary Jo White hatte zuvor Vorwürfe von Angestellten wegen Fehlverhaltens am Arbeitsplatz und unrechtmäßigen Finanzgebarens bestätigt. Dabei ging es um sexuelle Belästigung durch Snyder sowie zu niedrig angegebene Einnahmen.