Die Zeit für den Oberpinzgau drängt

Klimawandel und Hochwasser warten nicht - Ein Kommentar von Antonio Lovric

Mehr als 15 Grad Celsius auf mehr als 3000 Metern - diese Meldung der Sonnblick-Meteorologen ist für die Leute im Innergebirg eine Schreckensnachricht. Es bedeutet: Der Permafrost im Hochgebirge taut, das ewige Eis schmilzt und, oben schneit es nicht mehr im Sommer, es regnet. Was das bedeutet, zeigt uns die Katastrophe 2021. Vor fast genau zwei Jahren stand ich, als „Krone“-Reporter, auf der Hubbrücke in Mittersill. Ein paar Zentimeter fehlten, dann hätte die Salzach die Stadt verschluckt. Auf was wartet das Land? Auf was die Grundbesitzer? Die Pinzgauer brauchen den Schutz vor den Naturgefahren, jetzt sofort!