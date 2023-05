Kritik an Hochwasserschutz im Nationalpark

Im Juli 2021 haben im Salzburger Oberpinzgau heftige Regenfälle für Hochwasser und schwere Überschwemmungen gesorgt. Um derartigen Extremereignissen in Zukunft vorzubeugen, will das Land Salzburg zusätzliche Rückhalteflächen in mehreren Seitentälern der Salzach schaffen. Naturschutzorganisationen übten am Mittwoch aber heftige Kritik an den Plänen. Denn die projektierten Retentionsräume liegen fast zur Gänze in ökologisch sensiblen Bereichen im Nationalpark Hohe Tauern.