„Für uns in Mittersill geht es ums Überleben“

Eingriff in Natur oder Ende für den Lebensraum?

„Es gibt keine Alternative zu Rückhaltemöglichkeiten in den Tauerntälern“, so Viertler. „Sonst ist das das Ende für den Oberpinzgau als Lebensraum.“ Der Bürgermeister zeichnet ein düsteres Bild. Viele Menschen, die in der Region mehrfach von den Folgen von Flut oder Muren betroffen waren, teilen seine Ansicht. „Mir ist bewusst, dass das ein Eingriff in die Natur ist, aber das ist alternativlos.“