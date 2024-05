Austria fand im Topspiel auf Erfolgsspur zurück

Eine Regionalligapartie auf ganz hohem Niveau bekamen die rund 1000 Besucher im Max Aicher Stadion in Maxglan zu sehen. Unter den Fans waren auch zwei 90er-Legenden der Austria – Heimo Pfeifenberger und Leo Lainer schauten vorbei. Das Spiel hatte viel zu bieten und am Ende einen verdienten Sieger. Nach 1:2-Rückstand drehte der Tabellenführer in den letzten zehn Minuten das Spiel und gewann mit 4:2. Das vorentscheidende Tor erzielte Marinko Sorda. „Einfach geil bei dieser unglaublichen Stimmung“, jubelte der Mittelfeldspieler. In der Tabelle liegt die Austria sechs Punkte vor Verfolger Hohenems.