Anif verlässt Abstiegszone erstmals seit Oktober

Im Titelrennen der höchsten Fußball-Liga Salzburgs tat sich an diesem Samstag wenig: Kuchl drehte das frühe 0:1 rasch, bog Eugendorf im Duell der Toptorschützen der Liga mit 3:1. Während Topknipser Hödl seine Bilanz auf 26 Goals verbesserte, ging Gäste-Mann Mayr (15 Tore) leer aus. Indes ließ Verfolger Seekirchen Schlusslicht Adnet beim 8:0 überhaupt keine Chance. Neuer Zweiter in der Schützenliste ist nun Puchs Hölzl, der beim 4:2 in Bürmoos zwei Treffer beisteuerte, nun bei 17 gesamt hält.