Der Optimismus stirbt auch im Keller zuletzt

Kaprun-Coach sagte Salzburger Liga-Klub ab

Beispielhaft dafür lehnte der begehrte Übungsleiter letzten Montag ein Angebot aus der Salzburger Liga von Bramberg ab. "Das Bauchgefühl passte nicht", deutet Sametreiter an. Ganz im Gegensatz zu seiner aktuellen Aufgabe: "Ich bin nicht nach Kaprun gekommen, um abzusteigen," zeigt er sich siegessicher. In dieser engen Konstellation ist auch weiterhin alles möglich. So gibt es im Tabellenkeller zwar aktuell viel Pech, aber noch mehr Optimismus. So zeigt sich auch sein Konkurrent Neumayr überraschend zuversichtlich: "Der Abstiegskampf wird im Kopf entschieden. Wir sind uns zu 100% sicher dies zu schaffen!" In dieser Begegnung darf niemand verlieren – uns erwartet ein echter Krimi! Thomas Schaier