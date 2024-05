„Davon habe ich als kleiner Bub geträumt“

Baric bangte derweil seinerzeit um den Einsatz von Nikola Jurcevic. Der Kroate war nicht mit der Mannschaft nach Mailand gereist, sondern seit Tagen an der Adria, um mit dem Physio seines Vertrauens am Comeback zu arbeiten. „Ich bin dann mit dem Auto nach Mailand gefahren“, erinnert sich der Fanliebling, der rechtzeitig fit wurde und mit Otto Konrad, Christian Fürstaller (der Einzige, der nicht als Vollprofi am Rasen stand) und Co. vor 80.000 Fans auflaufen konnte.