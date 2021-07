„Es war mehr als ein 100-jähriges Hochwasser“

Überschwemmte Felder, soweit das Auge reichte, erblickte die „Krone“ Sonntag gegen Mittag auf dem Weg nach Mittersill. In Uttendorf ragten Fußballtore aus dem Wasser heraus. In Stuhlfelden verschluckte das Wasser die Gleise der Pinzgaubahn und sogar Teile der B168. Dort gab es für den Verkehr kein Weiterkommen - Straßensperre, seit 10 Uhr. „Vom Ausmaß her sind wir schon überrascht, das ist absoluter Rekord“, erzählte Feuerwehrmann Herwig Wallner, als er die „Krone“ über die überschwemmte Bundesstraße nach Mittersill brachte. 24 Stunden seien alle schon im Einsatz. Während am Weg hinein Floriani-Jünger die Wassermassen abpumpten, wurde im Ortskern die Hub-Brücke - das Symbol des Hochwasserschutzes - auf 1,8 Meter hochgehoben, das Maximum, schilderte Vize-Ortschef Volker Kalcher: „Der Wasserpegel hat 5,9 Meter erreicht.“ So hoch war die Salzach hier noch nie - auch nicht 2005, als das Jahrhundert-Hochwasser die Stadt völlig zerstörte.