Paltrow wettert über andere Maßstäbe für Frauen

„Will Lebenszeit nicht auslöschen“

Paltrow will auf keinen Fall andere Frauen, die sich unters Messer legen, für deren Entscheidung anprangern: „Sie sollten das tun, was sie tun wollen. Einige Frauen wollen jeden einzelnen Makel ästhetisch lösen, andere wie famose französische Großmütter gar nichts an sich machen lassen. Jede sollte die Power haben, das zu tun, was ihr gefällt.“