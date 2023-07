Alle zahlen künftig für ORF-Accounts

Nachdem der ORF sich also schon mit seiner Webseite orf.at im Internet ausbreitet und damit gesunde Konkurrenz der privaten Medien, die keine Gebühren kassieren, zunehmend gefährdet, will er jetzt offenbar auch noch Influencer werden. Insgesamt 2,4 Millionen Follower hat allein die „ZiB“ auf Facebook, Instagram und TikTok zusammen. Die Bespielung so vieler Accounts, von denen es zudem auch auf Facebook und TikTok noch weitere gibt, braucht natürlich Personal und damit Geld. Außerdem leistet man sich bei mehreren Accounts auch die nun kostenpflichtigen blauen Verifizierungs-Hakerln.