ASK testete 30 Mann, Aderlass bei Treibach und SAK

Der erst 18-jährige Maximilian Fillafer wechselte indes von Spittal zu Hartberg, signierte bis Sommer 2026. Der Mittelfeldmann war bereits auf Probe dabei, schoss in den Tests zwei Tore. Sinan Samardzic geht indes nach kurzem Gastspiel in Spittal zurück zum ASK. Der Bomber Seid Zukic (Seeboden) wieder abgab, sich die Dienste von Austria Klagenfurt-Talent Josip Pejic sicherte. Dabei stach man den KAC aus.