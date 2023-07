Erneut heftige Gewitterfront über Kärnten

Rettungseinsätze am Faaker See

Vom Unwetter überrascht wurden auch viele Besucher am Faaker See, wie die Österreichische Wasserrettung alle Hände voll zu tun bekam, als Sturmböen um die 100 Stundenkilometer aufzogen. „Ein Katamaranfahrer kenterte zwischen Drobollach und der Insel und musste vom Einsatzboot aufgenommen werden“, erzählen die Helfer. Auch drei Standup-Paddler kamen nicht mehr voran, während andere in eine Badehütte flüchteten. Und eine Familie mit zwei Kanus wurde im Faaker See-Ausfluss gefunden - sie hatten sich vor dem Unwetter noch rechtzeitig ans Land gerettet.