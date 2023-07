Mann wurde durch ätzende Chemikalien bewusstlos

Ein schauriges Bild bot sich einem ÖBB-Mitarbeiter und einem Arbeitskollegen eines 52-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit in Kärnten. Dieser hatte bei Arbeiten mit stark ätzender Chemikalie das Bewusstsein verloren und baumelte in drei Meter Höhe an einer Sicherung von einem Waggon.