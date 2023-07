Zum dritten Mal wegen Kinderpornos vor Gericht

Im Jahr 2020 war Helmut T. (56) wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material zu vier Monaten bedingt verurteilt worden. 2021 fasste der Wiederholungstäter 15 Monate teilbedingt aus, fünf davon musste er absitzen. Am Dienstag nahm der Mann, der 35 Jahre als Totengräber in Wien und zuletzt in einer Fabrik im Südburgenland gearbeitet hat, zum dritten Mal auf der Anklagebank Platz: Auf seinem Handy und Notebook waren 261 einschlägige Bilddateien sichergestellt worden. Und er soll zu fünf Burschen im Alter von 12 und 13 Jahren via Snapchat Kontakt aufgenommen und ihnen Geld für Sex angeboten haben.