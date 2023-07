American Pitbull Terrier beißt Radlerin ein Ohr ab

Ein schrecklicher Vorfall ereignet sich am Sonntagvormittag in dem, an Vorarlberg grenzenden, Schweizer Kanton St. Gallen. In Flawil wurde eine 73-jährige Radfahrerin von einem American Pitbull Terrier attackiert. Im Zuge des Angriffs wurde der Frau ein Teil eines Ohres abgebissen. Wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte, wird untersucht.