FPÖ will Schmierfinke fassen und Prämie bezahlen

Nicht zum ersten Mal wurde vor wenigen Tagen etwa ein Schaukasten der Freiheitlichen in der Landeshauptstadt direkt neben der Trafik in der Purkersdorfer Straße beschmiert. FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger will den Rowdys nun möglichst schnell Einhalt gebieten – und dafür sogar auch tief in die Tasche greifen. „Wir bezahlen 1000 Euro für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen“, gibt der blaue Lokalpolitiker die Devise vor. Die FPÖ sei laut einem Freiheitlichen bei Vandalenakten „ein gebranntes Kind“.