Hund, Katze und Co warten im Tierheim auf Abholung

Klein, aber oho

Rauhaardackel Bodo ist auf der Suche nach Menschen, die auch einen kleinen Hund ernst nehmen und bereit sind, viel Zeit in Training zu investieren. Denn der achtjährige Rüde weiß ganz genau, was er will, und erklärt rasch alle umliegenden Gegenstände zu seinem Eigentum. Besonders vehement verteidigt Bodo allerdings Essbares, er schreckt dann auch bei ihm bekannten Menschen nicht davor zurück, seine Zähne einzusetzen. Es wird nach hundeerfahrenen Menschen gesucht, die sich von diesem manifestierten Verhalten nicht beeindrucken lassen und Zeit und Geduld haben, mit Bodo daran zu arbeiten.

Tel.: 0 732/24 78 87