Megan Fox heizt Fans als verführerische Nymphe ein

Erst kürzlich hatte Megan Fox im Interview mit der „Swimsuit Issue“ der „Sports Illustrated“ offen über ihre Körperdysmorphie gesprochen. „Ich sehe mich nie so, wie andere mich sehen“, hatte Fox im Interview erklärt. „Es gab nie einen Punkt in meinem Leben, an dem ich meinen Körper liebte. Niemals, niemals.“ Außerdem hatte sie zugegeben: „Die Reise, mich selbst zu lieben, wird nie enden, denke ich.“