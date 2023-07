Feuerwehr befreite Kinder aus versperrtem Auto

Scheibe wurde aufgezwängt

Der alarmierten Feuerwehr ist es schließlich gelungen, mittels speziellem Kissen eine Scheibe so weit zu öffnen, um an den Schlüssel zu gelangen. „Die Mutter hat den Wagen dann gleich in den Schatten geparkt und ist mit den Kindern in ein angrenzendes Lokal gegangen, um ihnen etwas zu trinken zu kaufen. Es ist zum Glück niemanden etwas passiert“, schildert Martin Regenfelder, Einsatzleiter der Hauptfeuerwache Villach.