Sommerzeit ist Pokerzeit: Battle um EM-Titel

Bei 16 Turnieren an 45 Tischen werden erstmals sieben EM-Titel vergeben. Die EM geht in ihre 32. Auflage. Und obwohl im Casino erst seit 2015 gespielt wird, kommen zahlreiche in- und ausländische Spieler bereits seit drei Jahrzehnten gern an den Wörthersee. Etliche werden auch heuer wieder mit dem casinoeigenen Motorboot über die Wellen zischen. Neu: Da Gerald Golker das Unternehmen verließ, Didi Printschler andere Aufgaben wahrnimmt, liegt die Organisation des Events erstmals in Händen einer Dame, der charmanten Jasmin Michael. Alle Informationen zu der EM finden sich auf der Homepage des Casino Velden.