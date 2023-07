Auf Corona-Finanzhilfe folgen nun Rückforderungen

Mit einer Rückzahlungsaufforderung von 639 Euro seitens der COFAG sieht sich ein Tiroler Betrieb (Name der Redaktion bekannt) im Unterland konfrontiert. Der Grund: Zu dem bereits ausbezahlten Geld im Rahmen des Fixkostenzuschuss 1 „wurden der COFAG keine qualifizierten Daten aus dem Rechnungswesen übermittelt“, heißt es in der E-Mail an das Unternehmen. Der von der Firma beauftragte Bilanzbuchhalter (Name ebenfalls bekannt) wandte sich daraufhin mit einer ausführlichen Beschwerde an das Bundesministerium für Finanzen, in der er betont, dass er „die eingereichten Zahlen mit bestem Wissen und Gewissen ermittelt und kontrolliert“ habe.