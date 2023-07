Vasiliki Alexandri steht nach Silber im WM-Finale

Nach dem Gewinn der Silbermedaille in der Technik-Kür hat Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri bei der Schwimm-WM in Fukuoka auch in der Freien Kür das Finale erreicht. Die 25-Jährige landete am Montag im Vorkampf mit 179,2834 Punkten an der sechsten Stelle und zeigte sich danach etwas selbstkritisch. „Wichtig war einmal der Finaleinzug, und der ist sicher geschafft. Ich weiß, wo ich die Base-Marks bekommen habe, und da muss ich jetzt ansetzen“, sagte Vasiliki Alexandri.