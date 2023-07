Solistin Vasiliki Alexandri gewinnt WM-Silber

Im Vorkampf am Freitag hatte die in Griechenland geborene Alexandri noch den dritten Platz (232,8367) belegt, allerdings auch eine Punktestrafe kassiert. Die Vorbereitung auf die WM in Fukuoka war für Alexandri wegen eines Bandscheibenproblems nicht optimal verlaufen, sie verpasste zwei Wochen Training. Die nächste Chance auf eine Medaille bietet sich für Alexandri in der Freien Kür am Mittwoch, zuvor stehen am Montag die Vorkämpfe auf dem Programm.